Dzeko nei pensieri dell’Inter, colpo Kolarov propedeutico? Tre scenari – SI

Dzeko Kolarov

Dzeko è ancora nei piani dell’Inter di Conte e l’arrivo dell’amico Kolarov potrebbe riaprire la pista del doppio colpo da Roma. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – dà per fatto il serbo e spiega la delicata situazione del bosniaco

DOPPIO COLPO UN ANNO DOPO – In apertura di serata Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato dell’Inter: «Aleksandar Kolarov è un’operazione ormai scandita che credo andrà in dirittura di arrivo molto presto. Il suo acquisto porterà al pagamento di un indennizzo pari a un milione di euro o qualcosa in più. Non credo che saranno 2 milioni. Non so se questo addio è propedeutico a quello di Edin Dzeko, ma Antonio Conte lo inseguiva dall’anno scorso appena arrivato a Milano. Ed è sintetizzato dalla volontà e dalla necessità di avere un altro centrale oltre a un esterno mancino che batte le punizioni. Kolarov è un uomo spogliatoio apprezzato da Conte. L’operazione con la Roma andrà a buon fine. L’Inter non ha smesso di pensare a Dzeko, che potrebbe anche restare alla Roma oppure andare alla Juventus. Vediamo cosa decidono di fare domani e nei prossimi giorni, dopo l’incontro tra le parti». Secondo Pedullà per Dzeko esistono solo tre possibilità: se non resta a Roma, o va a Milano oppure a Torino.