Dzeko, messaggio alla dirigenza dell’Inter sul rinnovo: un nodo da sciogliere – CdS

Edin Dzeko a 37 anni fa ancora la differenza e fin quando ci riuscirà, vorrà giocare all’Inter, così come dichiarato dopo la partita vinta con il Napoli (vedi dichiarazioni). Il contratto anche per lui è in scadenza, e secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport c’è un nodo da sciogliere. Ma il bosniaco manda segnali alla dirigenza.

PROVE DI RINNOVO – Edin Dzeko ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e a 37 riesce ancora a fare la differenza all’Inter, dopo la partita vinta con il Napoli sul futuro ha aggiunto: «Ho 36 anni e voglio continuare a giocare ad alto livello. So di poterci riuscire. L’Inter? Mi vedo in nerazzurro finché sono in grado di fare la differenza», ha detto Dzeko al termine della sfida con il Napoli. Beh, ovvio che si tratti di una dichiarazione d’intenti, oltre che un messaggio alla dirigenza nerazzurra. In realtà, quel messaggio è già stato raccolto. Nel senso che sia dalle parti di viale Liberazione sia da quelle della Pinetina la volontà è di continuare assieme. Occorre, però, trovare un’intesa sui numeri, vale a dire sull’ingaggio. Ed è qui che potrebbero nascere visioni differenti. L’Inter, infatti, è intenzionata a proporre un rinnovo, ma con emolumenti sensibilmente ridotti rispetto a quelli attuali. L’idea sarebbe quella di passare dagli attuali 5,5 milioni a stagione a 3-3,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno