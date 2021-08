Dzeko-Inter, ora è tempo di visite mediche: tutti i dettagli

Atterrato a Milano, Edin Dzeko ora dovrà svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto biennale con l’Inter.

VISITE MEDICHE – Edin Dzeko, sbarcato a Milano con il suo agente Alessandro Lucci e sua moglie, per svolgere le visite mediche si recherà prima all’Humanitas e poi al CONI. A seguito di queste fasi l’attaccante, in arrivo dalla Roma, firmerà il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime due stagioni.