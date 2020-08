Dzeko-Inter, un anno dopo. Roma prova a convincerlo, Juventus pronta

Edin Dzeko Roma

Dzeko potrebbe essere al centro del mercato delle punte nelle prossime settimane. L’attaccante della Roma un anno fa è stato uno degli obiettivi di Antonio Conte all’Inter, ma alla fine l’operazione non è decollata. Ora c’è la Juventus in prima fila, come riporta SkySport24

DOMINO DELLE PUNTE – Un anno fa, Lukaku e Dzeko erano i grandi colpi desiderati da Conte per il suo primo anno all’Inter: operazione riuscita al 50%. Dodici mesi dopo si parla ancora dell’addio della punta alla Roma. Anche in questo caso i giallorossi stanno spingendo per la permanenza dell’attaccante, mentre il bosniaco non si è ancora esposto per la cessione (qui i dettagli). Talvolta i rumors sull’Inter tornano in voga, come vice o per affiancare Lukaku, ma ora la Juventus sembra in primo piano. In caso di arrivo in bianconero, partirebbe un domino di attaccanti per cui Milik potrebbe passare alla Roma.