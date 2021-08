Dzeko-Inter, si attende l’ufficialità. In campo contro la Dinamo Kiev? – CdS

L’Inter, dopo l’addio di Lukaku, ha scelto Edin Dzeko come nuovo perno dell’attacco. L’ufficialità, però, non è ancora arrivata. L’obiettivo è vederlo in campo per l’amichevole contro la Dinamo Kiev

COSA MANCA – Il passaggio di Edin Dzeko all’Inter è ormai cosa fatta. Il bosniaco, già a Milano, ha svolto le visite mediche ed ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni. Ma non è ancora arrivata l’ufficialità dell’affare: secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” manca un documento per poter ufficializzare il passaggio del bosniaco dalla Roma all’Inter. Una volta risolto questo piccolo “intoppo” Dzeko si unirà al gruppo per allenarsi in vista della sfida contro la Dinamo Kiev.

IN CAMPO? – La volontà di Inzaghi è quella di avere a disposizione Dzeko per la sfida amichevole contro la Dinamo Kiev in programma domani alle 18:30. Per il tecnico nerazzurro sarà la prova generale in vista della prima di campionato contro il Genoa: Dzeko è apparso subito in condizione, si è allenato bene alla Roma con Mourinho, senza risparmiarsi. In questi giorni proverà ad assorbire gli schemi ed i movimenti voluti da Inzaghi per arrivare al meglio per la prima di campionato.

