Dzeko-Inter, partito il countdown. Attaccante della Roma in arrivo: i dettagli

Edin Dzeko è in dirittura di arrivo all’Inter che potrebbe vedere presto arrivare l’attaccante bosniaco dalla Roma: le ultime.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter attende Edin Dzeko entro domani sera. L’intesa con l’attaccante per un contratto di due anni intorno a 5 milioni più bonus a stagione. A breve avrà luogo un incontro per il via libera. La Roma deve sostituire il bosniaco, però c’era un’intesa retrodatata: il calciatore sarebbe stato libero di partire a prescindere in caso di arrivo di una proposta gradita. Adesso il giocatore (senza andare allo scontro) intende essere liberato. Lui è il primo degli almeno altri tre affari da parte del club nerazzurro.

Fonte: AlfredoPedulla.com