Dzeko-Inter ormai al countdown: lui accetta l’offerta, lo dirà alla Roma

Sembra essere Dzeko il nome più vicino a vestire la maglia dell’Inter come nuovo acquisto. L’attaccante bosniaco domani comunicherà la sua intenzione alla Roma, stando al giornalista del “Corriere dello Sport” Jacopo Aliprandi.

TUTTO FATTO – Con Romelu Lukaku destinato al Chelsea l’Inter inizia a muoversi finalmente anche in entrata, e lo fa con Edin Dzeko. Come riporta su Twitter Jacopo Aliprandi, giornalista del “Corriere dello Sport” che segue la Roma, il bosniaco ha deciso di accettare l’offerta nerazzurra. Domani lo comunicherà al club giallorosso, che ha iniziato a sondare per il sostituto. Dzeko è pronto a firmare un contratto biennale con i Campioni d’Italia in carica.