Dzeko-Inter, oggi la Roma torna ad allenarsi. Ci sarà o saluta?

Dzeko è diventato il nome più vicino all’Inter, come primo acquisto per iniziare a sostituire Lukaku. La Roma oggi riprenderà ad allenarsi e bisognerà capire se il bosniaco ci sarà.

RIPRESA CON O SENZA DZEKO? – La Roma è tornata dalla tournée iniziata a fine luglio, conclusa sabato perdendo 5-2 col Siviglia (vedi articolo). José Mourinho ha dato due giorni di riposo alla squadra, fatta eccezione per gli infortunati e il nuovo acquisto Matias Vina. Fra questi Edin Dzeko, che è andato in Croazia tornando a Roma ieri sera. Il bosniaco non ha confermato al 100% che sarà a Trigoria (vedi articolo), dove la squadra si allenerà oggi alle ore 17. Per lui l’Inter è una possibilità più che concreta, dopo la cessione di Romelu Lukaku. Nel pomeriggio si capirà quindi se Dzeko sarà rimasto in gruppo, oppure se sarà solo passato a prendere i suoi effetti personali per andare a Milano.