Dzeko-Inter, oggi è il giorno! Mattinata di visite mediche per la nuova punta

Dzeko all’Inter è in chiusura, ormai dubbi non ce ne sono più. Il bosniaco è atteso in queste ore a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto coi nerazzurri.

IN ARRIVO – È la mattina in cui Milano diventerà la nuova casa di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco lascia la Roma, dove giocava dal 2015, e conclude un lungo corteggiamento dell’Inter, cominciato nel 2019 (quando sembrava fatta salvo poi rinnovare coi giallorossi) e proseguito anche a gennaio, dove si parlò di scambio con Alexis Sanchez. Per non parlare delle tante voci degli anni precedenti. Dzeko firmerà un contratto biennale, già oggi è possibile l’annuncio ufficiale. Questo perché, come annunciato stanotte da Sportitalia, in queste ore sarà a Milano per le visite mediche (vedi articolo) dopo l’ultimo allenamento di ieri a Trigoria. Su Inter-News.it segui tutti gli aggiornamenti sui prossimi passaggi milanesi di Dzeko, prossimo attaccante dell’Inter e primo sostituto di Romelu Lukaku.