Dzeko-Inter, occasione a zero per il dopo Lukaku? Così Edin supera tutti

Edin Dzeko, attaccante della Roma, potrebbe rappresentare un’occasione a zero per l’Inter per sostituire Romelu Lukaku.

EREDE – Secondo quanto riportato “SportMediaset”, l’Inter è alla ricerca di una prima punta in caso di partenza di Romelu Lukaku in direzione Chelsea. Dzeko sarebbe ora avanti a Zapata e Vlahovic. I nerazzurri proveranno a prendere anche un altro attaccante, vista l’uscita di Pinamonti verso l’Empoli.

ZERO – La Roma potrebbe anche decidere di liberare gratis l’attaccante bosniaco (se sarà il giocatore a chiederlo). Infatti il suo ingaggio da 7,5 milioni di euro pesa parecchio sul bilancio della società capitolina. Il club nerazzurro invece potrebbe offrirgli un biennale da 5 milioni di euro a stagione spalmando il suo stipendio.

ALTERNATIVE – Per Zapata invece, con qualche caratteristica simile a Lukaku, l’Atalanta chiede 40 milioni di euro. La Fiorentina non scende sotto i 50 milioni di euro. Molto alta la valutazione della Lazio per Correa. Con Dzeko l’Inter potrebbe pensare ad un’alternativa, forse in prestito.

Fonte: SportMediaset.it