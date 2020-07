Dzeko, Inter non molla l’attaccante Roma: Conte ha un’idea in testa – SM

Dzeko, Inter non molla l’attaccante Roma: Conte ha...

L’Inter potrebbe effettuare un nuovo assalto in casa Roma per l’attaccante Edin Dzeko, ancora nella mente dell’allenatore Antonio Conte

RITORNO DI FIAMMA – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, la pista Edin Dzeko resterebbe ancora viva per l’Inter. Nonostante il tentativo svanito la scorsa estate, il club nerazzurro potrebbe bussare di nuovo alla Roma. E stavolta, a differenza dell’anno scorso, potrebbe non trovare un muro da parte del club giallorosso. Infatti quest’ultimo non sarebbe più disposto a elargire l’elevato stipendio al centravanti bosniaco. Una situazione che farebbe sorridere Antonio Conte che sogna la coppia d’attacco Dzeko-Lukaku gradendo meno le alternative Giroud o Mandzukic.