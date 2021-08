Dzeko all’Inter, manca solo un dettaglio alla Roma. Poi un big ‘pagato’ – Sky

Dzeko a breve dovrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter, che però vuole due sostituti di Lukaku. Il prossimo, come fa sapere Sky Sport, sarà un attaccante per il quale si andrà a pagare il cartellino.

PERSO UNO, NE ARRIVANO DUE? – Marco Demicheli, nell’edizione dedicata al calciomercato su Sky Sport 24, parla dei sostituti di Romelu Lukaku: «C’è volontà di prenderne due, perché Edin Dzeko arriverà quasi a zero. La Roma sta aspettando di capire su quale giocatore andare a puntare per il futuro: José Mourinho vorrebbe un attaccante forte tecnicamente, giovane e di personalità. Dzeko con l’Inter ha un accordo per due anni e vuole un’altra punta, per cui pagherà tanto il cartellino. Almeno quaranta-cinquanta milioni: Duvan Zapata, che piace anche all’Atlético Madrid, e Joaquin Correa sono i primi nomi».