Dzeko-Inter, lui il sostituto di Lukaku? La Roma pensa ad un ex nerazzurro

L’Inter potrebbe sostituire l’attaccante belga Romelu Lukaku con il centravanti bosniaco di proprietà della Roma Edin Dzeko.

DZEKO – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, in caso di arrivo di Leo Messi all’ombra della Tour Eiffel il PSG potrebbe decidere di cedere Mauro Icardi. L’ex Inter potrebbe arrivare alla Roma soltanto qualora il club giallorosso scegliesse di dire addio ad Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe essere il sostituto di Romelu Lukaku.

ICARDI – In questo caso la società capitolina busserebbe ai parigini per il centravanti argentino, sempre con più meno spazio per via del tridente formato da Mbappé, Messi e Neymar. I francesi poi necessiterebbero di cedere per alleggerire il monte ingaggi, sempre più pesante a causa dei grandi colpi di questa estate e potrebbero accettare la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto pari a 40-45 milioni di euro.

Fonte: SportMediaset.it