Dzeko-Inter, dall’allenamento di oggi con la Roma altro segnale. Le cifre – SI

Dzeko a breve andrà all’Inter, come annunciato in serata (vedi articolo). Sportitalia aggiunge un dettaglio odierno e le cifre dell’accordo con la Roma.

TUTTO FATTO – Da domani ogni giorno sarà buono per Edin Dzeko all’Inter. Accordo con la Roma che Sportitalia indica in poco meno di due milioni di euro, con un biennale per l’attaccante bosniaco. C’è di più: nell’allenamento di oggi a Trigoria, al quale il giocatore ha partecipato, ha fatto solo seduta a parte. Un segnale di come la trattativa sia ormai alla fine. Il dover trovare un sostituto per José Mourinho conta fino a un certo punto: ormai per Dzeko siamo alle battute finali.