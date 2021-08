Dzeko-Inter, agente al lavoro per liberarlo dalla Roma. Poi altri tre acquisti

L’Inter proverà a fare quattro acquisti da qui al 31 agosto, dopo la cessione di Lukaku. Lo segnala Pedullà, con Dzeko dalla Roma come colpo più vicino.

LA VOLTA BUONA? – Dopo diversi tentativi sfumati stavolta Edin Dzeko può davvero trasferirsi all’Inter. Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo account Twitter, fa sapere che il suo agente Alessandro Lucci è al lavoro per liberarlo dalla Roma. Risulta esserci convinzione e anche un precedente accordo che può favorire questa operazione. Dzeko non sarà però l’unico acquisto dei nerazzurri, che dopo la cessione di Romelu Lukaku proveranno a farne altri tre. Si tratta di Duvan Zapata in attacco, per sopperire alla partenza del belga, poi sia di Denzel Dumfries del PSV Eindhoven sia di Nahitan Nandez del Cagliari. Un poker di colpi per provare a rendere meno amara una cessione comunque dolorosissima.