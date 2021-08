Dzeko-Inter, accordo trovato sulle cifre e deadline fissata. Roma già al lavoro per l’erede

Dzeko aspetta solo l’ultimo OK prima di unirsi all’Inter in sostituzione del partente Lukaku. Il giornalista Pedullà aggiorna la situazione sul triplice asse di mercato Roma-Milano-Londra

NUOVO NUMERO 9 – L’operazione che coinvolge Edin Dzeko è ormai definita ma resta strettamente legata ad altre due trattative. L’uscita di Romelu Lukaku dall’Inter in direzione Chelsea (vedi video di Inter-News.it al termine della prima parte di visite mediche, ndr). E soprattutto l’entrata di un nuovo centravanti in casa Roma. Come riportato sul suo sito da Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, la deadline prevede il via libera tra stasera e domani. Più domani che stasera. L’Inter ha un accordo totale con Dzeko sulla base di un contratto biennale da circa 5 milioni netti a stagione più bonus. Sono le 24 ore decisive per Dzeko all’Inter?

Fonte: Sito Ufficiale di Alfredo Pedullà [AlfredoPedulla.com]