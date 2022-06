Dzeko in uscita dall’Inter. Juventus pronta a sfruttare la chance – TS

Edin Dzeko potrebbe lasciare l’Inter. Sul bosniaco, secondo Tuttosport, si muove la Juventus che è alla ricerca di un vice-Vlahovic

OCCASIONE – L’arrivo di Lukaku all’Inter rivoluzionerà il reparto offensivo della squadra nerazzurra. Tra i possibili partenti c’è anche Edin Dzeko, arrivato nel corso della scorsa estate dalla Roma proprio per sostituire il belga. Sul bosniaco, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, c’è anche la Juventus alla ricerca di una prima punta “di scorta” per far rifiatare Vlahovic. Il bosniaco rappresenta un’occasione di mercato perché potrebbe approdare in bianconero a prezzo di saldo.

Fonte: Filippo Cornacchia – Tuttosport