Dzeko, idea Inter sul rinnovo chiarissima. E lui cambia obiettivo – TS

Dzeko è l’unico attaccante della prima squadra dell’Inter in ritiro a Malta (vedi convocati). È anche in scadenza di contratto, situazione che per Tuttosport può essere risolta in tempi brevi.

POCHI DUBBI SUL CONTRATTO – Per Edin Dzeko la stagione 2023-2024 dovrebbe essere sempre con la maglia dell’Inter. Pur essendo in scadenza di contratto c’è la certezza pressoché totale su una sua permanenza oltre la data del 30 giugno 2023. Questo, spiega Tuttosport, anche perché l’orientamento di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta è chiarissimo: arrivare al rinnovo. Le parti si vedranno però soltanto dopo la fine del mercato, come per gli altri in scadenza (Milan Skriniar escluso). Dzeko pensava di chiudere la carriera in MLS, ma adesso ha cambiato idea. Guadagna cinque milioni e mezzo netti a stagione, l’unico ostacolo prima di ottenere la firma. La società si attende un sacrificio, ossia una riduzione del suo ingaggio. Appena Dzeko dirà sì il rinnovo con l’Inter diventerà cosa fatta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino