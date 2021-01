Dzeko-Fonseca, Ã¨ rottura! Occasione Inter ma non Ã¨ l’unica in Serie A

Dzeko-Fonseca, è rottura! Occasione Inter ma non è l’unica in Serie A

Dzeko, rapporto ai minimi termini con Paulo Fonseca soprattutto dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. Occasione di mercato per l’Inter? Dirigenti vigili ma in Serie A altri club interessati.

ROTTURA – Dzeko–Fonseca, rottura totale dopo la brutta sconfitta maturata in campionato contro la Lazio e in particolare l’umiliante eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. Il bosniaco non è stato convocato per la sfida in programma oggi alle 15 proprio contro lo Spezia in campionato e in caso di conferma del tecnico portoghese la situazione potrebbe cambiare già in questa sessione di mercato. Edin Dzeko sul mercato? Questa volta prima del mercato estivo dove puntualmente il bosniaco viene accostato a Inter e Juventus, e proprio questi due club potrebbero cogliere l’occasione gli ultimi giorni di mercato. La società giallorossa dal canto suo valuterà sia l’operato del tecnico che soprattutto il comportamento dell’attaccante nei confronti di quest’ultimo ma anche della squadra.

LA CONCORRENZA – L’allarme potrebbe rientrare nei prossimi giorni con un chiarimento netto, ma l’intenzione di Friedkin al termine della stagione è chiara: rivoluzione (dirigenza-squadra) e obiettivo Massimiliano Allegri. Antonio Conte come già noto dal primo momento gradirebbe l’arrivo di Edin Dzeko, una punta esperta (35 anni) capace di giocare con e al posto di Romelu Lukaku. Tra i club interessati chiaramente anche la Juventus, che in estate lo aveva cercato virando poi su Alvaro Morata.