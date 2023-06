Dzeko-Fenerbahce, ancora tutto aperto. A breve nuovo incontro – SI

Manca ancora la fumata bianca e gli ultimi dettagli fra le parti per l’ufficialità dell’addio di Dzeko all’Inter. Ecco quanto riporta Sportitalia sulla trattativa col Fenerbahce.

DETTAGLI – Edin Dzeko è sempre più vicino al Fenerbahce ma la trattativa fra l’Inter e il club turco non è ancora conclusa. L’agente dell’attaccante bosniaco, Alessandro Lucci, ha fatto ritorno in Italia dopo aver presenziato a un incontro a Istanbul nel pomeriggio. Dzeko dovrebbe accettare un contratto biennale a 4,5 o 5 milioni di euro di ingaggio ma secondo quanto riporta Sportitalia non c’è ancora un accordo definitivo fra le parti. Stasera dovrebbe esserci un nuovo summit, questa volta in videoconferenza, per discutere degli ultimi dettagli. Non è escluso, dunque, che nelle prossime ore possa arrivare la notizia del definitivo addio di Dzeko dall’Inter.