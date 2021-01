Dzeko-Eriksen: affare in salita! Si fa largo un’altra big di serie A – SM

Edin Dzeko Verona-Roma

Secondo “Sport Mediaset”, Juventus e Roma avrebbero allacciato i contatti per portare a Torino Edin Dzeko. L’affare avrebbe dovuto compiersi già in estate, ma Arkadiusz Milik ruppe il domino delle punte. Si era fatta strada anche l’ipotesi di uno scambio con Eriksen, da impostare con l’Inter, ma mancano troppi tasselli

PIANO B – La vittoria contro lo Spezia non ha alleggerito i rapporti tra Dzeko e Fonseca. Secondo “Sport Mediaset”, il bosniaco sarebbe sempre più lontano da Roma e starebbe sondando il terreno per un eventuale addio in questa finestra di mercato. La Juventus, da sempre interessata a Dzeko, si è fatta concretamente avanti proponendo uno scambio con Federico Bernardeschi. In tal modo, l’ipotesi di trattativa con l’Inter (con Eriksen coinvolto) verrebbe definitivamente seppellita.

SCACCHIERA – Ma secondo “Sport Mediaset”, qualora la Roma dovesse decidere di cedere Dzeko, dovrà cercare prima di tutto di far quadrare i conti. Sia il bosniaco che Bernardeschi hanno il contratto in scadenza nel 2022. Dzeko, però, compirà 35 anni a marzo, e guadagna 7,5 milioni, contro i 4 di Bernardeschi, 27 anni tra poco meno di un mese. Sempre secondo “Sport Mediaset”, la trattativa si sta mantenendo ancora in superficie, perché i bianconeri sono in attesa dell’ok di Bernardeschi. A quel punto, con l’ultima settimana di mercato alle porte, l’affare potrebbe entrare nel vivo.

