Dzeko e de Vrij ancora all’Inter? Volontà sì, tanti milioni pure − CdS

In bilico il futuro all’Inter di Stefan de Vrij ed Edin Dzeko. I due hanno ribadito la loro volontà di rimanere, ma faticano a rinunciare al loro attuale ingaggio. La situazione

IN BILICO − L’Inter è al lavoro sul capitolo rinnovi. Da capire i diversi scenari legati ad Alessandro Bastoni (vedi articolo), ma lo stesso vale anche per Dzeko e de Vrij. Entrambi vanno in scadenza il prossimo 30 giugno. Dall’olandese arrivano segnali positivi: c’è la volontà di rimanere ancora all’Inter, ma senza scendere dall’ingaggio attuale di quattro milioni di euro. Situazione analoga per il Cigno. L’ex Roma, 37 anni, può restare in nerazzurro, ma la sua richiesta di mantenere intatto o quasi lo stipendio (cinque milioni di euro), non avvantaggia i negoziati. Situazioni, entrambe, da monitorare.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno