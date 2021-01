Dzeko cosa porterebbe all’Inter? Ecco i suoi numeri alla Roma

Foto da Dreamstime.com

Dzeko all’improvviso è tornato un nome caldo per il mercato dell’Inter. Ecco alcuni numeri del bosniaco nella sua stagione alla Roma.

OBIETTIVI DI UN’ESTATE – Le ultime voci di mercato rilanciano Dzeko in orbita Inter. Il bosniaco era il secondo nome dopo Lukaku nelle idee di Conte per rinforzare il suo attacco già ai tempi della sua prima campagna acquisti nerazzurra. Poi le cose sono andate diversamente, ma il desiderio non si è mai estinto. Come sta giocando l’attaccante in questa stagione?

RIFERIMENTO CENTRALE – Partiamo dal fatto che Dzeko è una prima punta, che in particolare a Roma ha sempre giocato come riferimento centrale attorniato da esterni, trequartisti e seconde punte. Ecco la sua heatmap stagionale presa da SofaScore:

Chiaramente il giallorosso agisce in zona centrale, svariando però dalla trequarti all’area a seconda delle necessità. Attualmente è il secondo miglior marcatore della Roma con 7 reti in Serie A, cui ne aggiunge una in Europa League. Con 1315 minuti giocati è l’undicesimo per minutaggio. Primo per occasioni da gol, secondo per tiri.

IMPORTANZA NEL GIOCO – Dzeko grazie ad altezza e capacità di difendere palla è un grandissimo riferimento offensivo. In coppia con Lukaku formerebbe un duo davvero complicato da contenere per impatto fisico, ma anche per capacità tecniche negli scambi, sullo stretto e nel lungo. A Roma il bosniaco è terzo per passaggi chiave a gara secondo Whoscored e i suoi 20,9 passaggi medi a partita sono un dato simile ai 21,2 del belga. L’Inter quindi si troverebbe con due prime punte capaci non solo di dare peso in area, ma anche di manovrare fuori da questa.