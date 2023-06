Dzeko, con la Bosnia le ultime da tesserato Inter: scelta chiara – Sky

Le ultime partite di Dzeko da tesserato dell’Inter sono… con la Bosnia, come stasera che ha perso 3-0 in casa del Portogallo (vedi articolo). Da Sky Sport 24, Cilli spiega perché si va verso l’addio.

IN USCITA – Luca Cilli vede modifiche sostanziali in attacco: «Edin Dzeko ha una trattativa aperta con il Fenerbahçe. Comunque ha sul tavolo un contratto importante per il club turco, per l’Inter non è un giocatore su cui continuare a puntare per un sacco di motivi. Non perché non è un giocatore forte tecnicamente e tatticamente, anzi è sempre in grado di fare la differenza, però l’Inter vuole ringiovanire soprattutto in avanti. Dzeko ha molte possibilità di andare via e accettare l’offerta del Fenerbahçe».