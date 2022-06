Dzeko, cessione non scontata: un aspetto importante da non sottovalutare – CdS

Dzeko potrebbe essere sacrificato in attacco per lasciar spazio a Paulo Dybala in attacco, e soprattutto per ‘abbassare’ il monte ingaggi. Il Corriere dello Sport, però, questa mattina ha sottolineato un aspetto da non sottovalutare.

DUE CESSIONI – Oltre Alexis Sanchez, anche un altro attaccante tra Edin Dzeko e Joaquin Correa potrebbe salutare definitivamente l’Inter. Entrambi, però, ad oggi non hanno concrete opzioni differenti a disposizione. E che, dettaglio tutt’altro che trascurabile, hanno ben poca voglia di fare le valigie e lasciare la Pinetina. Peraltro, a proposito del bomber bosniaco c’è pure un aspetto di cui tenere conto: di tutti gli attaccanti dell’Inter, sarebbe l’unico attaccante che non andrà in Qatar il prossimo novembre per i Mondiali.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno