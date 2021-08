Dzeko, attesa per l’ufficialità. Da risolvere pendenze con la Roma – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, trova spazio la questione relativa a Dzeko. Il bosniaco, in attesa dell’ufficialità del suo passaggio all’Inter si allena da solo ad Appiano Gentile. Da risolvere alcune pendenze con la Roma

ATTESA – Edin Dzeko, in attesa che il suo passaggio dalla Roma all’Inter diventi ufficiale, ieri pomeriggio ha ricevuto l’autorizzazione, da parte del club giallorosso, di disputare un allenamento individuale ad Appiano Gentile. Ma per quale motivo l’ufficialità tarda ad arrivare? Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, il bosniaco deve risolvere alcune pendenze con la Roma: manca l’intesa sulle mensilità di luglio e agosto 2021. Il calciatore vuole che siano pagate, il club giallorosso non è dello stesso avviso. L’agente del calciatore, Alessandro Lucci, è al lavoro per risolvere l’intoppo. Se, l’ufficialità dovesse arrivare in mattinata, il bosniaco parteciperebbe all’amichevole contro la Dinamo Kiev in programma questa sera.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport