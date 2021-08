Dzeko all’Inter, dipende tutto dal Chelsea e dal sostituto per la Roma – Sky

Prosegue il conto alla rovescia per l’arrivo di Edin Dzeko all’Inter. Le tempistiche – secondo quanto rivelato da Luca Marchetti di “Sky Sport” – restano collegate all’arrivo del suo sostituto a Roma, che potrebbe essere Tammy Abraham del Chelsea.

CACCIA AL SOSTITUTO – Per Edin Dzeko all’Inter bisogna attendere il Chelsea. O meglio, la scelta del suo attaccante Tammy Abraham, corteggiato da più squadre tra cui la Roma. Queste le parole del giornalista Luca Marchetti sulla situazione: «La data di Dzeko all’Inter dipende da quando la Roma prenderà il suo sostituto. L’Inter prenderebbe il bosniaco anche domani mattina e il giocatore ha già dato il suo ok. I giallorossi hanno raggiunto un accordo con il Chelsea per Abraham che era nel mirino dell’Atalanta ed è nel mirino dell‘Arsenal. Ora dipende tutto dal giocatore che non ha ancora deciso quale offerta accettare, tanto che in Inghilterra sono sicuri che andrà proprio all’Arsenal».