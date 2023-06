Edin Dzeko è sempre più vicino ad approdare in Turchia. Il calciatore, secondo Sportitalia, andrà al Fenerbahce e non accetterà il rinnovo con l’Inter.

ADDIO – 5 milioni all’anno per due anni, l‘Inter offriva 4 milioni per un anno con opzione per il secondo. Nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, i nerazzurri perderanno Edin Dzeko che partirà direzione Turchia, precisamente al Fenerbahce. Vincenzo Montella non va nel club da allenatore, verrà scelto un tecnico turco. Dopo due stagioni da assoluto protagonista saranno i giorni del probabile addio per Dzeko all’Inter e all’Italia.