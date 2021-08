Dzeko verrà accontentato ma non sarà l’unico acquisto dell’Inter ora – Sky

Dzeko sarà il primo acquisto dell’Inter post-Lukaku. Ma la cessione del centravanti belga servirà a completare la rosa. Come ripreso da “Sky Sport”, l’obiettivo è rinforzare attacco e centrocampo

MERCATO IN ENTRATA – La scelta di cedere Romelu Lukaku anziché Lautaro Martinez (vedi articolo) è motivata dalla cifra incassata. Secondo “Sky Sport”, l’Inter terrà 30-35 milioni di euro per fare cassa e gli altri 80-85 per fare mercato. La società nerazzurra vuole prendere subito Edin Dzeko, che la Roma può liberare come da promessa fattagli tempo fa. Il giornalista Gianluca Di Marzio assicura che la Roma ha deciso di accontentare l’attaccante bosniaco, che ha chiesto di essere ceduto all’Inter. Operazione in discesa, al contrario di Duvan Zapata, che è una pista complicata perché l’Atalanta prima deve trovare un valido sostituito. E invece l’Inter ha fretta di annunciare l’erede di Lukaku in attacco. Resta viva l’ipotesi Joaquin Correa della Lazio, ma come seconda punta. Infine, arriverà un esterno destro tra Nahitan Nandez, che vuole forzare la mano con il Cagliari per andare a Milano, e Denzel Dumfries, in uscita dal PSV Eindhoven dopo le ottime prestazioni a Euro 2020. Inter, un attaccante e un esterno di centrocampo in arrivo con Dzeko?