Dybala via, Merlo (Tyc Sports): «Scelta già a gennaio, forte interesse Inter»

Dybala lascerà a parametro zero la Juventus. Il giornalista Cesar Luis Merlo, che già da tempo auspicava un possibile divorzio tra la Joya e il club bianconero, ha parlato anche del futuro del giocatore. L’Inter c’è

LA DECISIONE − Merlo rivela i retroscena sul mancato accordo Dybala-Juventus: «Non si é trovato l’accordo perché la Juventus ha cambiato le condizioni stipulate lo scorso ottobre. Il giocatore, quando lo ha saputo dalla società, non ha gradito il comportamento e nel mese di gennaio ha iniziato a maturare questa decisione. Ha aspettato fino all’ultimo l’incontro che si è svolto ieri con la dirigenza, il suo intento era quello di rinnovare alle cifre di sei mesi fa. Ma le parti hanno continuato il loro braccio di ferro, non trovando così nessun accordo. La verità è che Dybala andrà via dalla Juve a parametro zero».

FUTURO − Merlo non esclude assolutamente l’Inter: «Il suo futuro sarà una storia ancora tutta da raccontare. Sappiamo che l’Inter è molto interessata a Paulo, in realtà ci sono molti club che hanno fatto domande su di lui ai suoi rappresentanti. La palla passerà ora a lui, ciò che posso dire è che sceglierà in base al progetto sportivo e non all’aspetto economico».

Fonte: tuttojuve.com