Dybala, via libera di Conte all’Inter? Romano: «Ecco i piani del Tottenham oggi»

Dybala a parametro zero è una ghiotta occasione di mercato che più di un club europeo spera di cogliere in tempo. E a breve. Tra queste anche l’Inter. Come raccolto dal giornalista Romano, l’assist decisivo potrebbe arrivare dall’ex tecnico nerazzurro Conte

PIANI DIVERSI – L’addio alla Juventus fa sì che Paulo Dybala (vedi aggiornamento) sia l’oggetto del desiderio di diverse società anche prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. L’Inter è da sempre in prima fila ma non è l’unico club interessato all’attaccante argentino a parametro zero. A defilarsi potrebbe essere un top club inglese, come riportato dal collega Fabrizio Romano: “Il Tottenham non ha avviato trattative per ingaggiare Dybala, a oggi. Non ci sono operazioni in corso, ma ovviamente la situazione per il futuro di Dybala è ancora aperta essendo disponibile a parametro zero. Antonio Conte incontrerà presto i vertici del Tottenham per discutere i piani futuri”. Questo il punto della situazione su Dybala-Tottenham fatto da Romano attraverso i propri account social. Per il classe ’93 argentino resta viva sia la pista italiana, con l’Inter favorita, sia quella straniera (in particolare l’Atletico Madrid in Spagna, ndr). Il futuro di Dybala verrà chiarito a brevissimo. Probabilmente poco dopo la fine della stagione calcistica. Questione di giorni…