Dybala vede l’Inter solo come avversaria, il Corriere dello Sport insiste: «Ecco l’unica offerta»

Dybala sarà un calciatore della Juventus fino a fine stagione. E il suo futuro si conoscerà solo dopo aver affrontato l’Inter in Coppa Italia. Nel frattempo, dal Corriere dello Sport continuano ad arrivare smentite di ogni tipo sull’ipotesi Dybala nerazzurro

COME BAGGIO – L’inutile gol di Paulo Dybala in Genoa-Juventus (vedi video) porta il conteggio totale a quota 115 reti in maglia bianconere. Le stesse di Roberto Baggio, raggiunto al nono posto della classifica marcatori di tutti i tempi. Dybala ha l’occasione di superare Baggio nelle prossime tre partite. A partire dalla Finale di Coppa Italia contro l’Inter a Roma. Partita particolare, soprattutto per le voci di mercato. Nel frattempo l’agente Jorge Antun (vedi video), con gli altri intermediari, continua ad ascoltare proposte. Fin qui, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport a firma Nicola Balice, l’unica offerta concreta è quella arrivata dal Borussia Dortmund: ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Una notizia che non trova conferme in Germania (vedi articolo, ndr). E l’Inter viene vista solo come l’avversaria a cui segnare un altro “storico” gol nella prossima partita. Da sottolineare come la linea editoriale del quotidiano romano continui a insistere sull’impossibilità che Dybala firmi a parametro zero per l’Inter. Come finirà?

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

