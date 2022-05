Dybala, una sola squadra da oltre un mese. Diktat con l’Inter – SI

Dybala lascerà la Juventus fra un mese esatto e l’Inter appare la destinazione più probabile, viste le parole in giornata di Marotta. Su Sportitalia Mercato Pedullà non risulta sorpreso dalle dichiarazioni dell’AD nerazzurro.

IN CHIUSURA – Alfredo Pedullà toglie più o meno ogni condizionale sul futuro di Paulo Dybala: «Una sola squadra ormai da metà aprile, ed è l’Inter. Quando un dirigente come Giuseppe Marotta dice certe parole (vedi articolo) dobbiamo andare due-tre step più avanti. Abbiamo sempre raccontato con grande onestà, tenendo conto che il mercato regala grandi sorprese, che la coerenza di Dybala è stata aspettare una sola società: l’Inter. Ha formalizzato un’offerta, chiaramente non la possono raccontare ma è un diktat dell’accordo fra di loro: devono sfoltire il reparto. Non chiama Lautaro Martinez ma Alexis Sanchez, ci sono degli esuberi che nel piano aziendale costano tantissimo a livello di ingaggio. Va formalizzata».