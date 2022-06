Dybala-Inter, dall’Argentina sicuri: tutto fatto! I dettagli dell’accordo

Bomba dall’argentina arrivata pochi minuti fa. Secondo quanto riporta César Luis Merlo, giornalista della nota emittente Tyc Sports, sarebbe fatta per il passaggio di Paulo Dybala all’Inter. Di seguito i dettagli.

ACCORDO RAGGIUNTO – Notizie importantissime dall’Argentina, dove si sta seguendo da vicino la situazione di Paulo Dybala. Secondo TyC Sports, infatti, sarebbe stato raggiunto l’accordo con l’Inter. Il giornalista César Luis Merlo ha dichiarato come l’ex bianconero ha accettato il quadriennale proposto proprio dai nerazzurri. Restano da limare ancora pochi dettagli che non complicheranno le trattative, prima di fissare le visite mediche per ufficializzare il tutto.