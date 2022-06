Dybala, tattica attendista dell’Inter. Milan? Vigile ma no movimenti − SM

L’affare Dybala è al momento in stand-by per l’Inter. C’è da sfoltire la rosa prima di affondare definitivamente sull’argentino. Il Milan resta vigile e non da escluderne un’offensiva

TATTICA − Dopo l’operazione Lukaku, c’è da capire la trattativa per Dybala. Claudio Raimondi, a Sport Mediaset, aggiorna sulla situazione: «L’Inter ha una tattica attendista per Dybala, prima va sfoltita la rosa. Parliamo di Sanchez, Dzeko e anche di Correa. Poi c’è la proposta di 6 milioni più bonus che non ha scaldato il giocatore. Non è un affare rapido, immediato e facile. Milan? Al momento non c’è ma non è da escluderne un tentativo. Vigile anche perché Dybala è stato chiaro, vuole un club che gli possa garantire la vetrina della Champions League».