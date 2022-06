Dybala, svolta decisiva nell’affare con l’Inter? Antun avvistato a Milano!

Per Dybala-Inter manca sempre meno. Dall’Argentina, hanno dato l’affare già per fatto (vedi articolo). Intanto, l’agente del giocatore è stato avvistato a Milano

AVVISTATO − Dybala-Inter, è soltanto questione di tempo. Nella giornata di ieri è avvenuto l’incontro telefonico tra gli agenti del giocatore e la dirigenza nerazzurra. Contatto per discutere sulla distanza che vige ancora tra le parti. La volontà è quella di chiudere il prima possibile. Intanto, è stato avvistato a Milano il rappresentante della Joya, Jorge Antun. Nessun appuntamento in sede, almeno per oggi, da capire se potrà esserci nei prossimi giorni. La sua presenza a Milano però non è assolutamente da sottovalutare.