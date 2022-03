Dybala si sente scaricato dalla Juventus: il rinvio cambia gli scenari? – CdS

È notizia di ieri pomeriggio che la Juventus ha rinviato l’incontro con l’agente di Dybala per il rinnovo, previsto per oggi (vedi articolo). Il Corriere dello Sport segnala come l’argentino si senta scaricato: margine per l’inserimento dell’Inter?

OCCHIO AL CAMBIO – Quando si parla di Paulo Dybala e del rinnovo bisogna tenere in considerazione anche l’Inter, viste le voci uscite anche oggi (vedi articolo). Il fatto che sia saltato l’incontro col suo agente, Jorge Antun, così come il suo responsabile Carlos Novel, è però un segnale. Il Corriere dello Sport, in un articolo a firma Ivan Zazzaroni, definisce l’argentino verosimilmente scaricato dalla Juventus. La nuova data per il vertice dovrebbe essere fra il 23 e il 25, ossia dopo la partita di Champions League col Villarreal. La sensazione, però, è che i bianconeri possano lasciar andare Dybala a parametro zero, viste le richieste pesanti per il rinnovo. La precedente richiesta era di nove milioni e duecentomila euro netti a stagione per quattro anni, più due milioni e mezzo di bonus. Ora si parlerà sulla base di altre cifre. La priorità di Dybala resta rinnovare con la Juventus, ma ora dovrà valutare anche alternative: si inserirà l’Inter?

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni



