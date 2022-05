Dybala, sì ma alle condizioni dell’Inter! Zhang categorico – CdS

L’Inter ieri si è riunita parlando di mercato e futuro in sede. Inzaghi, Zhang e la dirigenza hanno fatto il punto anche sul nome di Paulo Dybala, sempre caldo in orbita nerazzurra.

CONDIZIONI – L’Inter vuole Dybala, o meglio, Marotta lo vorrebbe riavere alla sua corte. Un’occasione d’oro se pensiamo che la Joya si libererà a zero dalla Juventus. Dunque, una grandissima occasione. Come spiega il Corriere dello Sport però, Dybala arriverà solo alle condizioni dell’Inter. Dunque uno stipendio di massimo 6 milioni, magari anche inferiore (5.5) a cui aggiungere sostanziosi bonus. Queste sono le condizioni e l’Inter deve far quadrare bene i conti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno