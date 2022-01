Dybala si guarda intorno? Occasione ghiotta a parametro zero: l’Inter c’è – TS

Secondo TuttoSport, non esistono conferme alle voci raccolte in Argentina su una presunta volontà di Paulo Dybala di guardarsi intorno, ma le parole di Arrivabene e le prestazioni sottotono appaiono un possibile freno per il rinnovo dell’argentino con la Juventus.

A PARAMETRO ZERO – Dybala non rinnova con la Juventus e si guarda intorno? Una possibilità che secondo il quotidiano di Torino non ha ricevuto conferme. Quel che è certo, però, è che l’argentino a parametro zero è un’occasione ghiotta per chi lo stima da sempre e non ci penserebbe un istante a prenderlo. Tra questi club, oltre Barcellona e Tottenham c’è anche l’Inter. Tre società i cui dirigenti al nome di Dybala un sobbalzo ce l’hanno. A parte l’ingaggio, bisognerebbe solo accordarsi con il suo entourage per le commissioni, trattare sui premi, i diritti d’immagine e questioni consimili. Però il grosso, cioè lo stipendio, sarebbe comunque alla portata. L’autofinanziamento, parola chiave della gestione Suning, significa evitare spese folli, ma garantire una decina di milioni l’anno a Dybala non è una prospettiva utopistica. Sarebbe chiaramente un’eccezione, considerando che il giocatore più pagato fino alla rescissione era Eriksen a quota 7,5 milioni. Se si dovesse presentare l’occasione, un dirigente come Beppe Marotta non se la lascerebbe sfuggire.

Fonte: TuttoSport – Antonino Milone