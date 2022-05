Dybala, sfuma il sogno Inter? Roma spinge forte e ha un piano – CdS

L’Inter sta lavorando in vista della prossima stagione per regalare a Simone Inzaghi una rosa ancora più competitiva di questo anno. Il nome di Paulo Dybala si è fatto caldissimo nelle ultime settimane.

SITUAZIONE – L’Inter cercherà di piazzare qualche colpo ben mirato e preciso per rinforzare la rosa di Inzaghi. Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus e dunque libero a parametro zero, è un profilo sondato e corteggiato dalla dirigenza nerazzurra. Attenzione però. Come scrive il Corriere dello Sport, non ci sarebbe solo l’Inter come big italiana sulla Joya. La Roma di Josè Mourinho infatti spera che l’argentino capisca che all’Inter non verrebbe trattato come un big al centro del progetto facendo così preferire la Capitale. C’è da dire però due cose: i milioni promessi dall’Inter la Roma non riuscirebbe a raggiungerli e, secondo fattore, i giallorossi non disputeranno la prossima Champions League. E per chi si vuole giocare tutte le carte in vista del Mondiale, insomma, è fondamentale.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo