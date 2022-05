Dybala, Roma unica offerta. Marotta ha strategia, con l’Inter pure altro club

La Roma è l’unica squadra che ha presentato un’offerta per Dybala, secondo il giornalista argentino César Merlo. Alla CMIT TV ha spiegato come però l’Inter si stia muovendo, soprattutto con Marotta, e come ci sia un terzo incomodo.

FASE DI VALUTAZIONE – César Luis Merlo riepiloga la situazione attorno alla Joya: «L’unica offerta formale che c’è per Paulo Dybala è della Roma. È un contratto lungo che lui sta studiando, non ha ancora deciso. Con l’Inter ci sono contatti, ma Giuseppe Marotta è molto intelligente quando si tratta di negoziare e aspetterà l’ultimo momento per pagare qualcosa meno di contratto. Se nessuno dovesse presentarsi andrebbe all’Inter, offerta che preferisce rispetto alla Roma. Mi raccontano che l’Atlético Madrid stia seguendo Dybala, non ci sono contatti diretti ma è visto come un’alternativa ad Antoine Griezmann. L’Inter è vigile, credo che entro una settimana arriverà un’offerta formale, la Roma l’ha già fatta».