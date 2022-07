Dybala-Roma, lato Inter Marotta chiaro anche nelle ultime ore – TS

La notizia di stamattina è che Dybala ha scelto di accettare l’offerta della Roma (vedi articolo). Tuttosport dà la situazione lato Inter, con l’ultima indicazione di Marotta all’entourage dell’ex Juventus.

AFFARE SFUMATO – Paulo Dybala non vestirà la maglia dell’Inter ma ne sarà avversario, con quella della Roma. Un’operazione chiusa nella notte, come affermato da Sky Sport, dopo l’offerta giallorossa da sei milioni comprensivi di bonus. Da Tuttosport si segnalano le ultime mosse di Giuseppe Marotta, dopo che Dybala un mese fa era sicuro di diventare nerazzurro prima del grande ritorno di Romelu Lukaku. Anche nelle ultime ore l’AD Sport ha ribadito all’entourage dell’ex Juventus di poter accettare altre proposte, non essendoci lo spazio per inserirlo in rosa al momento. Il motivo per cui Dybala sta ormai andando alla Roma, dunque, è da attribuire alle mancate uscite almeno di Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini, Francesco Tringali