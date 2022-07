Dybala-Roma, firme in mattinata! Ecco quando l’Inter lo ha lasciato − Sky

Dybala nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con la Roma. Il giocatore ha accettato la corte giallorossa. L’Inter lo ha cercato seriamente

INGAGGIO MINORE − In collegamento da Sky Sport, Gianluca Di Marzio definisce l’operazione Dybala. Niente, tra poche ore firmerà con la Roma: «Paulo Dybala alla Roma, la presenza dei Friedkin sia oggi che ieri è stata decisiva. Domani mattina firmerà un contratto di 3 anni. Il giocatore si è messo in gioco, accettando un ingaggio più basso rispetto a quello che prendeva alla Juventus. Guadagnerà 4,5 milioni di euro di base fissa, arriverà a sei se raggiungerà tutte le performance personali, non è detto. Dybala e la Roma si sono unite. Lo hanno fatto sentire al centro del progetto. Si è trovato coinvolto in un’estate clamorosa di mercato. Dybala pensava di poter interessare a Real Madrid, Barcellona o altri club. Non è stato cercato perché questi avevano altre strategie. L’Inter aveva pensato a lui seriamente prima di andare su Lukaku, poi ha messo da parte l’idea di prenderli entrambi».