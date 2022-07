Dybala-Roma è fatta! Visite mediche in Portogallo. Sfuma l’Inter − Sky

Dybala è ormai prossimo a diventare un giocatore della Roma. Il giocatore è atterrato in Portogallo per sostenere le visite mediche, poi firmerà con i giallorossi. Niente Inter

FATTA − Paulo Dybala ha scelto la Roma e José Mourinho. Niente Inter, la Joya ha preferito non aspettare il club nerazzurro ma accettare la corte giallorossa. Il giocatore è appena atterrato in Portogallo, a Faro, per sostenere le visite mediche per poi andare a firmare il contratto e mettersi subito a disposizione del nuovo allenatore. Tre anni di contratto a sei milioni per lui. L’Inter, dunque, non prenderà la Joya rimanendo in attacco con Edin Dzeko e Joaquin Correa in attesa di capire la situazione Alexis Sanchez.