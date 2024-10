Dybala-Roma, aria di addio? Niente Inter, un’altra possibilità

Paulo Dybala potrebbe presto lasciare la Roma. Il calciatore ha saltato le ultime partite per problemi fisici, ci sarà però con l’Inter. Per l’argentino una possibilità, lo spiega Sport Mediaset.

CONDIZIONE – Paulo Dybala è rimasto a Trigoria in questa settimana di stop per le nazionali. L’Argentina lo avrebbe convocato ma il calciatore ha dato forfait a causa di problemi fisici, precisamente al flessore. Il numero 10 giallorosso ha saltato già la partita tra Monza e Roma ma dovrebbe essere presente per la prossima gara con l’Inter. Dybala sta facendo terapie, poi farà allenamento differenziato tra campo e palestra. Settimana prossima tornerà in gruppo.

Dybala-Roma, si dividono le strade?

MERCATO – Le prestazioni di Dybala non stanno convincendo a Roma, soprattutto dopo la storia estiva con l’Arabia Saudita. Il calciatore alla fine aveva rifiutato i soldi del Medio Oriente, ma potrebbe comunque lasciare la Capitale. Il Galatasaray e la Roma si incontreranno nei prossimi giorni durante la sosta per capire se si può effettivamente concretizzare l’operazione, sia a gennaio che a giugno. A giugno l’attaccante si libererà a causa della conclusione del contratto e il rinnovo non è in programma. Nel passato si è parlato di Inter: il capitolo nerazzurro per il 10 è comunque chiuso.