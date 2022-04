Dybala (ri)ecco il Manchester United. Il futuro allenatore lo richiede – CdS

L’Inter questa sera affronta lo Spezia di Thiago Motta al Picco con i nerazzurri che devono vincere per continuare a mettere pressione e inseguire lo scudetto. Intanto il nome di Paulo Dybala comincia a diventare bollente e su di lui non c’è solo la squadra di Zhang.

RITORNO – Certi amori fanno dei giri immensi poi ritornano. Ecco, è ancora una volta così. Questa volta l’indiziato corteggiato e abbandonato è il Manchester United quando, nel 2018, aveva provato a prendere Paulo Dybala dalla Juventus nello scambio con Lukaku con la Joya che aveva detto ‘no grazie’. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina i Red Devils avrebbero in mente di tornare alla carica per l’argentino su richiesta di Ten Hag, attuale allenatore dell’Ajax ma promesso sposo del Man United a stagione conclusa. L’olandese lo ha richiesto esplicitamente segnalando il nome di Dybala al suo staff e la dirigenza dei Red Devils. Dybala, questa volta, cederà alle tentazioni e alle lusinghe del Manchester United? Da ricordare però che il rischio di non disputare la Champions League è concreto, considerando che ora, la squadra di Manchester, è attualmente settima in campionato (fuori anche da Conference ed Europa League).

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore