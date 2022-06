Dybala, richieste abbassate. Inter, occhio: Milan pronto a entrare – Sky

La situazione legata a Paulo Dybala resta un grande rebus per il mercato dell’Inter e non solo. Come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, l’argentino ha intenzione di abbassare le richieste. Facendo entrare in gioco anche il Milan.

NUOVA PRETENDENTE – Resta un rebus la situazione legata a Paulo Dybala, con anche il Milan pronto a inserirsi. Questo il punto della situazione di Luca Marchetti: «Oggi Dybala ha abbastato le richieste rispetto a quelle fatte alla Juventus e comunque l’Inter non le aveva accolte. Dovesse capire che questo target oggi non gli garantisce un posto nelle migliori squadre d’Europa, troverebbe molte squadre ad accoglierlo a braccia aperte. A quel punto il Milan potrebbe essere una delle principali pretendenti: la trattativa al momento non esiste. Qualora l’argentino abbassasse le pretese, diremmo Milan come possibile destinazione».