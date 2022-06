Dybala, Redbird sogna sgarbo all’Inter. Ma il patto con Marotta regge – TS

Il Milan di Redbird pensa a Paulo Dybala. Secondo Tuttosport i rossoneri proveranno lo sgarbo all’Inter, che da tempo segue la “Joya”: al momento però regge il patto fra l’argentino e Marotta

PATTO – Paulo Dybala è destinato ad infiammare i prossimi giorni di mercato. Sull’argentino, da tempo, ha messo gli occhi l’Inter ma nelle ultime settimane, visti i rallentamenti della trattativa, si fa sempre più insistente l’interesse del Milan di Redbird. La nuova proprietà rossonera, scrive Tuttosport, accarezza sempre più l’idea di fare dell’argentino il suo giocatore simbolo presentandosi ai tifosi con un colpo importante, per di più strappato ai rivali cittadini. Secondo il quotidiano però per i rossoneri l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio di Dybala, oltre i parametri della squadra. Inoltre, almeno al momento, regge il patto fra l’argentino e Marotta: il quadriennale messo sul piatto dal dirigente dell’Inter resta, ad oggi, l’opzione migliore per il calciatore.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara – Stefano Pasquino