Dybala, quale futuro? Inter ferma ma occhio alle novità del suo agente

Paulo Dybala ha deciso di non accettare il rinnovo di contratto proposto dalla Juventus. Inter alla finestra anche se al momento la pista appare fredda. Novità dal suo procuratore

FUTURO JOYA − Di Marzio, in collegamento su Sky Sport, dopo l’addio in estate di Dybala dalla Juventus: «Futuro Paulo Dybala? Due cose: appena c’è stata l’ufficialità oggi non c’è stato un pressing asfissiante dell’Inter martellando il cellulare di Jorge Antun. L’Inter è al momento è ferma sulla situazione legata a Dybala, non ci sono i tempi per fare un’offerta, magari più in la ci potrebbe essere qualche contato. Antun ha anche chiesto la registrazione in Spagna, per essere pronto a formalizzare un eventuale accordo con un club della Liga».