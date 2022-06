Dybala proposto all’Atletico Madrid dal suo agente: la risposta non è quella sperata – SM

Dybala ha un accordo con l’Inter, ma manca ancora qualcosa che non soddisfa pienamente le richieste del suo entourage. Proprio Jorge Antun oggi ha proposto l’argentino all’Atletico Madrid (vedi QUI). Come riportato da Sportmediaset, rapida la risposta degli spagnoli, ma non è quella sperata.

PROPOSTO – L’Inter da tempo ha un accordo di massima con Paulo Dybala, ma non nei dettagli, e proprio su questo lavoreranno le due parti per trovare un accordo definitivo. Proprio su questo tipo di problema, però, sta facendo leva il suo agente Antun che oggi ha proposto insistentemente il suo assistito all’Atletico Madrid per vedere se rilanciavano con un’offerta diversa rispetto quella dell’Inter: risposta negativa da parte del club spagnolo non interessata al giocatore.

Fonte: Sportmediaset